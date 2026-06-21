Se la stagione 2025/2026 ha lasciato qualche buona notizia. Nicolò Fagioli è certamente una di queste. Eppure anche per lui l’annata era iniziata in salita. E oggi fa quasi sorridere ripensare alle parole pronunciate da Stefano Pioli: «Pensavo che potesse fare il regista, lui ci ha creduto un po’ meno».
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Repubblica su Fagioli: “Paratici valuta Nicolò quasi 40 milioni”
Se la stagione 2025/2026 ha lasciato qualche buona notizia. Nicolò Fagioli è certamente una di queste. La sua valutazione
Proprio in quel ruolo, invece, il centrocampista ha saputo esprimere il meglio di sé con Paolo Vanoli. Dall’arrivo del tecnico varesino sulla panchina è cresciuto costantemente di settimana in settimana, prendendo in mano le chiavi del gioco della squadra e mostrando sempre maggiore personalità in una posizione di campo in cui, con il passare dei mesi, si è sentito sempre più a suo agio.
Arrivato dalla Juventus per una spesa complessiva vicina ai 20 milioni di euro fra prestito e riscatto, oggi il club viola lo valuta quasi il doppio, una cifra volutamente elevata per scoraggiare sul nascere eventuali assalti da parte delle pretendenti. Lo scrive Repubblica Firenze.
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