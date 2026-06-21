Repubblica su Fagioli: “Paratici valuta Nicolò quasi 40 milioni”

Se la stagione 2025/2026 ha lasciato qualche buona notizia. Nicolò Fagioli è certamente una di queste. La sua valutazione

Se la stagione 2025/2026 ha lasciato qualche buona notizia. Nicolò Fagioli è certamente una di queste. Eppure anche per lui l’annata era iniziata in salita. E oggi fa quasi sorridere ripensare alle parole pronunciate da Stefano Pioli: «Pensavo che potesse fare il regista, lui ci ha creduto un po’ meno».