Repubblica si sofferma su Pietro Comuzzo che ha avuto qualche difficoltà in questa stagione, ma anche sul friulano il direttore sportivo Paratici è stato chiarissimo: «Dobbiamo avere cura di giocatori come lui».
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica su Comuzzo: “Grosso lo stima e lo vuole valutare da vicino”
Repubblica Firenze
Repubblica su Comuzzo: “Grosso lo stima e lo vuole valutare da vicino”
Repubblica si sofferma su Pietro Comuzzo che ha avuto qualche difficoltà in questa stagione. Ma a Paratici piace
Tradotto, qualche flessione nel rendimento di un ragazzo così giovane è assolutamente fisiologica e non può bastare per mettere in discussione il suo valore o etichettarlo già come inadatto alla Fiorentina.
Fabio Grosso lo stima, vuole valutarlo da vicino nel corso del ritiro e, da parte della società, c’è tutta l’intenzione di rilanciarlo nella prossima stagione, nella convinzione che rappresenti ancora uno dei patrimoni più importanti su cui costruire la Fiorentina del futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA