Repubblica sicura: “Chi non si calerà nella prospettiva salvezza sarà ceduto”

La Fiorentina è chiamata ad un cambio di prospettiva. Chi non si calerà nella mentalità da salvezza sarà ceduto a gennaio

Redazione VN 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 08:11)

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, durante la conferenza stampa di presentazione, ha immediatamente respinto ogni tipo di domanda sul mercato di gennaio. Troppo importante, per l'allenatore viola, uscire dall'ultimo posto in classifica e consolidarsi in zone più tranquille per poi pianificare le prossime mosse.

Eppure, per quanto lo sguardo sia al presente, sul taccuino dei dirigenti viola un occhio al futuro e alla sessione invernale c'è. Per completare la rosa e renderla il più possibile vicina al credo del nuovo allenatore.

Non sarà trattenuto nessuno — Vanoli utilizzerà queste prime settimane per far svoltare la Fiorentina, ma anche per valutare attentamente gli uomini a disposizione. Visti i tanti impegni, tra Serie A e Conference League, sarà dato spazio a tutti. Giocatori come Parisi e Richardson avranno più minutaggio e poi saranno prese le decisioni del caso.

Certamente, almeno secondo quanto riportato da La Repubblica, non sarà trattenuto chi non dimostrerà mentalmente di essersi calato in una nuova prospettiva, volta soprattutto al raggiungimento della salvezza. I big in primis dovranno cambiare atteggiamento, perché nelle prossime settimane il lavoro fisico sarà tanto e Vanoli vorrà vedere maggiore intensità in allenamento e in partita.