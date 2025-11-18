Non solo il centrocampo, la Fiorentina deve rinforzare la difesa. Per questo motivo Roberto Gorettimonitora diversi profili, come quello di Diogo Leite dell'Union Berlino. Secondo quanto riportato dalla Nazione, il portoghese prendere il posto di Pietro Comuzzo:
Nazione: “Fair Play finanziario, Comuzzo rischia? C’è già il sostituto”
La Nazione sul mercato in difesa
Al netto di uscite pesanti che non sono previste, ma che potrebbero pure materializzarsi, in difesa l'unico nome chiacchierato è quello di Diogo Leite, classe '99 dell'Union Berlino con il contratto in scadenza a giugno. Colosso di 190 centimetri, spicca nel gioco aereo. Qualità lontane dal profilo che aveva richiesto Pioli nel corso dell'estate, ovvero un elemento veloce abile a scappare indietro. Possibile che le sirene intorno a Comuzzo tornino a suonare. Ci sarà da fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario e dunque la Fiorentina non potrà replicare gli investimenti pesanti dell'estate.
