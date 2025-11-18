La Repubblica, stamani, fa il punto sugli obiettivi in entrata del mercato viola. Due sono le necessità assolute della squadra mercato: la ricerca di un difensore e di un centrocampista di rottura. La volontà di Goretti però rimane quella di non stravolgere il gruppo appena costruito in estate, con 92 milioni di investimento, ma quella di valutare bene ci saprà calarsi in un campionato di lotta e in allenamenti intensi e molto stancanti.
La Repubblica
Repubblica: “Goretti guarda al mercato estero. La differenza con Daniele Pradè”
Una volta osservata la rosa al completo la Fiorentina procederà con gli innesti, che dipenderanno anche dal tipo di posizione in classifica a gennaio.
Goretti e lo sguardo verso lo scouting straniero—
Il nuovo direttore sportivo Roberto Goretti, al primo mercato senza Pradé, vorrà unire lo sguardo al calcio italiano con uno scouting maggiore verso l'estero e mercati diversi e fino a questo momento poco battuti.
Nel primo gruppo rientrano i nomi dei centrocampisti Sandi Lovric dell'Udinese e Tanner Tessmann dell'Olympique Lione, ma sbocciato calcisticamente al Venezia di Vanoli. Il profilo di Eric Martel, invece, rappresenta la volontà di guardare al mercato dei giovani stranieri in rampa di lancio.
Per la difesa Diogo Leite dell'Union Berlin rimane un nome molto caldo. Tutto tenendo bene a mente i paletti del fair play finanziario: tra i rinnovi di Mandragora, Kean e De Gea e con due allenatore sotto contratto, con i rispettivi staff, la Fiorentina dovrà operare a saldo zero o vendendo prima un calciatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA