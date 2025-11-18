Repubblica: “Goretti guarda al mercato estero. La differenza con Daniele Pradè”

La Repubblica, stamani, fa il punto sugli obiettivi in entrata del mercato viola. Due sono le necessità assolute della squadra mercato: la ricerca di un difensore e di un centrocampista di rottura. La volontà di Goretti però rimane quella di non stravolgere il gruppo appena costruito in estate, con 92 milioni di investimento, ma quella di valutare bene ci saprà calarsi in un campionato di lotta e in allenamenti intensi e molto stancanti.