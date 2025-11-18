Il Corriere Fiorentino soffermandosi su Moise Kean, rivela un piccolo retroscena sull'attaccante della Fiorentina. L'ex Juventus infatti voleva sfidare Haaland con la maglia dell'Italia. Inoltre l'attaccante ha svolto delle terapie precise per curare un dolore all'anca:
Kean e l’infortunio, CorFio: “Terapie per un dolore all’anca”
Moise Kean e il rapporto con la Nazionale Italiana
È stato lui infatti, ovviamente col via libera dei dottori, a insistere per volare a Mainz e per giocare (almeno) uno spezzone di gara. Anzi. Fosse stato per lui, sarebbe sceso in campo dall’inizio. Un atteggiamento che testimonia quanto il centravanti viola senta forte su di sé il peso di responsabilità, aspettative e di quanto voglia caricarsi la squadra sulle spalle e trascinarla fuori dalla crisi ma che, purtroppo, ha pagato caro. Una botta lì dove accusava già un piccolo ma noioso fastidio, lo stop, l’assenza a Genova e la rinuncia alla Nazionale. Anche questa, particolarmente dolorosa. Certo, nemmeno lui si aspettava l’intervento in gamba tesa del c.t. Gattuso (si erano parlati al telefono) ma di sicuro ne ha condiviso il rammarico. Moise infatti sente tantissimo la maglia azzurra, ha il Mondiale in cima ai suoi pensieri e la sfida (poi mancata) con Haaland lo stimolava da pazzi.
