Fiorentina, tornano i nazionali. CorSport: “Dopo la difesa, Vanoli pensa all’attacco”

La Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park

Redazione VN 18 novembre - 07:38

La Fiorentina di Vanoli riprende oggi la preparazione in vista della delicata sfida contro la Juventus, con quattro giorni di lavoro e un doppio allenamento dopo le 48 ore di riposo. Rientra Gudmundsson, reduce da un gol in nazionale ma anche dall’eliminazione della sua Islanda, mentre Kean prosegue la riabilitazione dopo l’infortunio alla tibia. Gli ultimi nazionali, Dzeko e Sohm, rientreranno domani, mentre restano da valutare le condizioni di Lamptey e Gosens.

Vanoli, che nei giorni scorsi ha concentrato gli allenamenti soprattutto sulla fase difensiva, inizierà ora a lavorare anche sul piano offensivo. Il sistema di gioco dovrebbe restare il 3-5-2 o 3-5-1-1 a seconda della posizione di Gudmundsson, ma l’allenatore insiste su maggiore intensità e verticalità. Anche domani ci sarà una doppia seduta, mentre giovedì e venerdì è previsto un singolo allenamento.

Nel weekend, il Viola Park ha inoltre ospitato un’importante iniziativa sociale che ha coinvolto Fiorentina, Cesena e i giovani di QuartoTempo: 55 ragazzi hanno partecipato ad attività e allenamenti dedicati ai valori di inclusione, integrazione e rispetto, confermando l’impegno del club anche fuori dal campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.