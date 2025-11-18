Nazione: “Tutti allo stadio!”. Superare il record di tifosi visto con il Napoli

Attesa per i dati ufficiali

Redazione VN 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 07:12)

L’ultima partita della Fiorentina al Franchi era stata segnata da una pesante sconfitta contro il Lecce, da una forte contestazione dei tifosi e, poco dopo, dall’esonero di Pioli. Per questo il ritorno della squadra a Firenze, proprio in occasione della sfida più sentita dell’anno contro la Juventus, è circondato da grande curiosità: da un lato c’è attesa per vedere la reazione sul campo della formazione di Vanoli, all’esordio casalingo da allenatore viola; dall’altro c’è da capire quale sarà l’atteggiamento del pubblico dopo la rabbia esplosa due settimane prima.

Nonostante il malumore recente, è improbabile che il tifo organizzato scelga subito la via della contestazione. Anzi, i segnali indicano un clima inizialmente favorevole, come dimostrato dagli applausi degli ultras a Marassi e dall’interesse crescente verso la partita. La gara con la Juventus appare quindi come un banco di prova non solo tecnico, ma anche emotivo, per ricompattare squadra, ambiente e tifoseria dopo giorni turbolenti e cambiamenti interni al club.

Sul fronte biglietti, la risposta del pubblico è significativa: sono già oltre 17.000 gli spettatori attesi, sommando i quasi 13.500 abbonati e più di 4.000 tagliandi venduti per l’evento. L’obiettivo è avvicinare o superare il record stagionale delle partite interne, fissato a 21.579 presenze contro il Napoli, nonostante la ridotta capienza del Franchi. In Curva Ferrovia i biglietti sono quasi esauriti, mentre resta buona disponibilità negli altri settori, soprattutto in tribuna e in Maratona. Lo scrive la Nazione.