CorFio su Kean: “Contrariato, voleva giocare. Sorpreso dalle parole di Gattuso”

Il Corriere Fiorentino su Moise Kean

Redazione VN 18 novembre - 06:41

"Chi lo conosce giura di non averlo mai visto così contrariato", il Corriere Fiorentino descrive così Moise Kean. L'attaccante ha insistito per giocare a Mainz nonostante un fastidio già presente, spinto dal desiderio di aiutare la Fiorentina a uscire dalla crisi. La scelta, però, gli è costata cara, con un nuovo colpo che lo ha costretto allo stop, all’assenza contro il Genoa e alla rinuncia alla Nazionale, particolarmente dolorosa per lui, dato l’attaccamento alla maglia azzurra e il sogno del Mondiale.

Kean voleva esserci a tutti i costi con la Norvegia, voleva sfidare Haaland. "Nemmeno lui si aspettava l’intervento in gamba tesa del c.t. Gattuso (si erano parlati al telefono) ma di sicuro ne ha condiviso il rammarico", spiega il quotidiano. Durante la sosta Kean si è dedicato completamente al recupero: terapie, lavoro personalizzato e carichi progressivi per eliminare il dolore e prevenire ricadute. Gli sforzi hanno dato i loro frutti, permettendogli di tornare ad allenarsi in gruppo, una buona notizia per Vanoli che ora può aumentare il lavoro tattico contando sul suo centravanti. La gara con la Juventus, la “sua” Juve, è per lui un appuntamento irrinunciabile e l’occasione per cambiare la direzione di una stagione iniziata male.

I numeri mostrano le difficoltà realizzative di Kean: è tra i giocatori che tirano di più in Serie A, ma solo una parte minima dei suoi tentativi centra la porta, con diverse grandi occasioni fallite e un basso tasso di conversione. I soli due gol segnati riflettono non solo i problemi della squadra, ma anche vecchi limiti che lo avevano già messo in discussione alla Juventus. Tuttavia, a un attaccante basta poco per sbloccarsi, e contro i bianconeri—magari con Vlahovic dall’altra parte—Kean vede l’opportunità perfetta per una svolta, pronto a trasformare l’energia accumulata in campo.