In Italia le provocazione di Gianluca Mancini è cosa ormai nota. Da ieri anche in Norvegia è diventata un tema di cui discutere, visto quanto successo con Haaland nella sfida contro l'Italia. L'attaccante del Manchester City ha raccontato al termine della gara vinta per 4 a 1 il modo particolare con cui veniva marcato da Mancini. Tecnica che, visto la doppietta, è stata a dir poco inutile. Anzi:
Il solito Mancini, Haaland: “Mi toccava il sedere. Così ho fatto 2 gol, grazie!”
Mancini non si smentisce mai
Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: ‘Cosa sta facendo?'. Poi mi sono caricato e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione, andiamo'. Ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio
