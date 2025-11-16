Dopo l’assenza che aveva fatto discutere durante la prima settimana di sosta, concordata con il presidente Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte tornerà domani all’allenamento del Napoli. La seduta, in programma alle 13:30, segna il ritorno in città dell’allenatore, assente nei giorni scorsi per motivi già annunciati, come accaduto anche in altre occasioni nel corso della sua carriera.
Conte, il caso si chiude? Domani sarà presente a Castel Volturno
Il tormentone attorno ad Antonio Conte si affievolisce? Domani ritornerà a Castel Volturno
Domani Conte sarà quindi regolarmente presente a Castel Volturno per dirigere l’allenamento e tornare operativo in vista delle prossime sfide degli azzurri.
