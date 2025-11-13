Marino: “Crisi Fiorentina difficile da spiegare, sembra la Roma dell’anno scorso”

Il dirigente Pierpaolo Marino ha parlato a Tmw del momento della Fiorentina: "È una crisi difficile da decifrare. Quando mi era stato chiesto avevo dato giudizi positivi sull'allestimento della Viola e su Pioli. Il calcio però è fatto così, a volte si creano delle situazioni che anche per noi addetti ai lavori sono difficili da spiegare. La Fiorentina non è diversa da quella degli altri anni. Pioli è un allenatore esperto, navigato. L'inizio del campionato della Fiorentina somiglia un po' a quello della Roma dell'anno scorso"