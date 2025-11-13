Borgonovo, parla la moglie: “Reazione scomposta e sopra le righe di alcuni tifosi”

La famiglia dell'ex attaccante della Fiorentina, Stefano Borgonovo, ha deciso di diffidare i tifosi del Como dall'utilizzare il nome del giocatore. La scelta ha fatto molto discute, per questo la moglie di Borgonovo, Chantal, ha voluto fare chiarezza ad ANSA:
Le polemiche ci addolorano perché non rispettano la sua figura né quella delle persone che lo hanno amato e continuano ad amarlo. Io e i miei figli siamo certi che la tifoseria, la città di Como e il Como 1907 continueranno ad omaggiare e ricordare Stefano, che ha trasmesso la passione per lo sport, il coraggio nell'affrontare le sfide e le difficoltà, la resilienza e la determinazione a non arrendersi mai, insieme all'importanza di vivere ogni momento con intensità e gioia. Abbiamo formalizzato la volontà di revocare l'uso del nome 'Stefano Borgonovo' legato a un trofeo organizzato dal gruppo dei Pesi Massimi, che premia il miglior giocatore della stagione. Alla serata partecipa tutta la squadra del Como 1907, che supporta il trofeo, ma non la nostra famiglia, che non è mai stata invitata. Al mio avvocato non è mai stato chiesto alcun incontro e chiediamo di rispettare la volontà della famiglia come gesto di sensibilità e rispetto.
Termina così:
I Pesi Massimi hanno scatenato un'ondata di critiche e polemiche, con una tempesta sui social totalmente sproporzionata rispetto alla semplice delusione da 'tifosi'. Una reazione scomposta e sopra le righe. Parliamo comunque di una sola parte del tifo comasco, e ci auguriamo che il Como 1907 prenda posizione su quanto sta accadendo. Stefano non appartiene a una singola frangia di tifosi: è parte della storia della squadra in cui è cresciuto e che ha sempre amato. Speriamo davvero che il suo esempio possa unire tutti nel vero spirito dello sport!
