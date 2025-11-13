Il Parma perde un big per 4 mesi: salterà anche la gara contro la Fiorentina

Viola News
Brutta tegola per il Parma
Brutta notizia per il Parma: il portiere giapponese Zion Suzuki dovrà restare fermo per circa quattro mesi. L’estremo difensore si è infortunato durante la gara contro il Milan e, dopo gli accertamenti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Tokyo.

L’operazione, eseguita presso l’Institute for Integrated Sports Medicine della Keio University, è perfettamente riuscita. Presenti anche i medici del Parma, tra cui il responsabile sanitario Giulio Pasta. L’intervento ha riguardato la stabilizzazione dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra.

Suzuki inizierà la riabilitazione in Giappone, mantenendo un costante contatto con lo staff medico del club emiliano. Il suo rientro in campo è previsto per la primavera, con l’obiettivo di ritrovare la miglior condizione in vista dei prossimi impegni internazionali e dei Mondiali.

