Fiorentina, lo sponsor Lamioni in crisi. Chieste misure protettive per 3 aziende

Il gruppo Lamioni Holding, secondo sponsor della Fiorentina dopo Mediacom, attraverso le sue società Atlante Srl, Centrocolor Srl ed Edilfox Srl, ha depositato un’istanza per l’applicazione delle misure protettive del patrimonio nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Tali misure consentono di sospendere temporaneamente pignoramenti, sequestri ed altre azioni esecutive da parte dei creditori, dando spazio alla trattativa tra imprenditore, banche e fornitori per tentare un risanamento.

Il tribunale ha già nominato tre esperti indipendenti — uno per ciascuna delle società coinvolte — con l’incarico di verificare la possibilità concreta di risanamento, affiancare il gruppo nelle negoziazioni e redigere relazioni periodiche. Il meccanismo prevede una durata iniziale delle misure pari a 120 giorni (con possibilità di proroga) durante i quali l’azienda resta attiva ma sotto stretta supervisione e non può procedere a significative operazioni straordinarie senza l’autorizzazione dell’esperto o del tribunale. Lo riporta Maremma Oggi.