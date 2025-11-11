Mancini sceglie ancora il Medio Oriente. Ecco la sua prossima squadra

Il nome di Roberto Mancini rimbalzava da alcune settimane. In particolare l'ex numero 10 della Sampdoria era stato molto vicino al Nottingham Forest, salvo poi declinare la proposta. Il suo profilo spuntato anche per alcune squadre come Juventus e Fiorentina, ma mai in modo concreto. E così Mancini ha scelto ancora il Medio Oriente, dopo l'esperienza da ct dell'Arabia Saudita. Secondo Fabrizio Romano il tecnico avrebbe raggiunto un accordo con l'Al Saad, squadra qatariota. Le parti si sono accordate per un lungo contratto, anche se Mancini avrà la possibilità di uscire dall'accordo nel 2026. In rosa troverà una star come Roberto Firmino, attaccante brasiliano ex Liverpool.