Semplici: “Impensabile vedere la Fiorentina lì. Il mercato era importante”

Leonardo Semplici, allenatore ed ex difensore fiorentino e allenatore della Primavera viola dal 2011 al 2014, si è così espresso durante l'evento del gran galà del calcio:
Atalanta, Juventus e Fiorentina possono ancora rialzarsi. Si tratta di tre cambiamenti importanti. Mi aspettavo che queste tre squadre disputassero campionati diversi. Spero comunque che riescano a invertire la rotta, perché hanno tutte le qualità necessarie per farlo.
Parlando dei viola, Semplici ha aggiunto:—
Era difficile immaginare che la Fiorentina, dopo un mercato così importante e con l’arrivo di Pioli, potesse trovarsi all’ultimo posto. La situazione ora non è semplice, stanno affrontando molte difficoltà. Tuttavia, con la volontà della società, dei tifosi e della squadra, credo che ci siano le basi per ribaltare tutto e tornare a competere per gli obiettivi fissati a inizio stagione. Me lo auguro sinceramente.
