Semplici: “Impensabile vedere la Fiorentina lì. Il mercato era importante”

Vi proponiamo le parole di Leonardo Semplici al gran galà del calcio di ieri sera.
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni 

Leonardo Semplici, allenatore ed ex difensore fiorentino e allenatore della Primavera viola dal 2011 al 2014, si è così espresso durante l'evento del gran galà del calcio:

Atalanta, Juventus e Fiorentina possono ancora rialzarsi. Si tratta di tre cambiamenti importanti. Mi aspettavo che queste tre squadre disputassero campionati diversi. Spero comunque che riescano a invertire la rotta, perché hanno tutte le qualità necessarie per farlo.

Parlando dei viola, Semplici ha aggiunto:

Era difficile immaginare che la Fiorentina, dopo un mercato così importante e con l’arrivo di Pioli, potesse trovarsi all’ultimo posto. La situazione ora non è semplice, stanno affrontando molte difficoltà. Tuttavia, con la volontà della società, dei tifosi e della squadra, credo che ci siano le basi per ribaltare tutto e tornare a competere per gli obiettivi fissati a inizio stagione. Me lo auguro sinceramente.

 

