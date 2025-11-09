Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, squadra che la scorsa stagione ha negato l'accesso in finale alla Fiorentina, ha proposto di introdurre qualche novità nel calcio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Betis, la proposta di Pellegrini: “Vietato tornare nella propria metà campo”
altre news
Betis, la proposta di Pellegrini: “Vietato tornare nella propria metà campo”
Le novità proposte da Manuel Pellegrini per il gioco del calcio
Introdurre il concetto di luce tra attaccante e difensore nel fuorigioco come dice Arsene Wenger? Penso che questa regola sia corretta così com'è, poi con il Var è molto più facile evitare errori. Cambiandola si andrebbe solo in cerca di guai.
Ha poi aggiunto:
Penso che ci siano altre regole che potrebbero essere cambiare per migliorare il calcio come ad esempio impedire alle squadre di giocare il pallone indietro nella propria metà campo una volta superata la linea di centrocampo. Renderebbe il calcio più dinamico e divertente, stando più vicini alla porta avversaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA