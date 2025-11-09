Gran Galà del Calcio 2024/25, Mandragora miglior centrocampista. I premiati viola

All’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo è stata presentata la XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 10 novembre. Durante l'evento verranno premiati i protagonisti della stagione 2024/2025. Sono diversi i giocatori viola che riceveranno un premio.
Mandragora verrà premiato come miglior centrocampista, a Comuzzo il miglior gol (il colpo di tacco all'Udinese), Kean è nella top11 dei migliori attaccanti. L'ex tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, condividerà con Cesc Fabregas il premio come miglior giovane allenatore. A Bove, invece, un premio speciale. Su SportItalia la cerimonia verrà trasmessa in differita.
