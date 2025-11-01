Giovanni Kean sbarca in Kings League: il fratello di Moise al Caesar FC

Giovanni Kean chiude la breve parentesi al Poggibonsi, il fratello dell'attaccante della Fiorentina Moise sbarca in Kings League, competizione a squadre che sta spopolando sui social sul modello spagnolo. L'attaccante è diventato un nuovo giocatore dei Caesar FC, squadra della quale i presidenti sono gli youtuber Damiano Er Faina ed Enerix.