Giovanni Kean sbarca in Kings League: il fratello di Moise al Caesar FC

Il fratello di Moise sbarca in Kings League
Giovanni Kean chiude la breve parentesi al Poggibonsi, il fratello dell'attaccante della Fiorentina Moise sbarca in Kings League, competizione a squadre che sta spopolando sui social sul modello spagnolo. L'attaccante è diventato un nuovo giocatore dei Caesar FC, squadra della quale i presidenti sono gli youtuber Damiano Er Faina ed Enerix.

 

