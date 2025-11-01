Spalletti: “Sono già nervoso e cotto come un fegatello”

Viola News
Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo il primo successo sulla panchina bianconera: "Scudetto? Son già prigioniero... La stagione è lunghissima, bisogna migliorare anche se abbiamo fatto una buonissima partita. Sciupare così tante occasioni però... bisogna migliorare. Sono già nervoso e cotto come un fegatello".

