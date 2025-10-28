Il rombo di Maserati risuona nel cuore viola: Car Village svela il nuovo showroom

Durante l’inaugurazione, Alberto Catania, amministratore delegato di Car Village, ha definito lo showroom un vero e proprio museo, perché le vetture esposte sono “opere d’arte”. Elisa Weltert, general manager Maserati per il Sud Europa, ha ricordato che l’essenza della casa di Modena è “spostare le persone che spostano il mondo”, sottolineando che la performance è la sostanza di Maserati e il lusso il suo aggettivo.

I modelli in esposizione — L’apertura presenta l’intera gamma Maserati, che unisce tecnologia e prestigio stradale. Ecco alcuni modelli da non perdere:

Modello Descrizione Grecale SUV compatto che fonde eleganza, dinamismo e innovazione. GranTurismo / GranCabrio Icone del gran turismo italiano, coniugano raffinatezza e prestazioni. MC Pura / MC Pura Cielo Supercar dallo spirito più puro, spinte dal motore Nettuno V6, senza compromessi. GT2 Stradale Nuova espressione dell’anima sportiva di Maserati: derivata dalla versione da competizione, unisce tecnologia racing e prestigio stradale.

Passione viola e motori: un legame naturale — Per chi ama la bellezza – che si tratti di un dribbling al Franchi o di un boato di motore – Car Village diventa un punto di incontro. L’apertura del nuovo showroom non è solo un evento commerciale, ma un invito alla comunità a vivere l’automobile come un’esperienza culturale e sensoriale. Car Village vi aspetta per mostrarvi da vicino il fascino e le prestazioni delle vetture Maserati, mentre Violanews continuerà a raccontare le emozioni del calcio e del territorio. Quando l’eccellenza sportiva incontra quella automobilistica, il risultato è un racconto che accende il cuore viola.

A proposito di Maserati — Maserati produce automobili uniche e inconfondibili grazie a stile distintivo, soluzioni tecnologiche d’avanguardia e un carattere esclusivo. Presente in oltre 70 mercati nel mondo, la Casa del Tridente ridefinisce con ogni modello i canoni di prestazioni, comfort ed eleganza. Tutti i veicoli sono realizzati con materiali di altissima qualità e tecnologie d’eccellenza, e prodotti esclusivamente in Italia.