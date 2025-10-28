VIOLA NEWS altre news Il rombo di Maserati risuona nel cuore viola: Car Village svela il nuovo showroom

altre news

Il rombo di Maserati risuona nel cuore viola: Car Village svela il nuovo showroom

Car Village Violanews Maserati
Nella sede di Sesto Fiorentino in via Provinciale Lucchese 19/b, la concessionaria ha inaugurato il nuovo showroom Maserati il 23 ottobre 2025.
Redazione VN

Car Village, partner di Violanews.com, apre un nuovo capitolo nel panorama dell’automotive toscano. Nella sede di Sesto Fiorentino in via Provinciale Lucchese 19/b, la concessionaria ha inaugurato il nuovo showroom Maserati il 23 ottobre 2025. L’ambiente – dove il tempo rallenta, il rombo del motore è musica ed eleganza ed accompagna ogni gesto – trasforma l’auto in un’esperienza esclusiva.

Un tempio dell’eccellenza italiana

—  

L’obiettivo del nuovo showroom è offrire un percorso immersivo che trasmetta i valori di passione, innovazione e raffinatezza da sempre legati al marchio del Tridente. Spazi eleganti curati nei minimi dettagli e un’accoglienza su misura fanno di Car Village unpunto di riferimento per chi vive l’auto come espressione di stile e carattere. È una boutique dove scegliere la propria vettura come si indossa un abito sartoriale, rigorosamente prodotto in Italia.

LEGGI ANCHE

Durante l’inaugurazione, Alberto Catania, amministratore delegato di Car Village, ha definito lo showroom un vero e proprio museo, perché le vetture esposte sono “opere d’arte”. Elisa Weltert, general manager Maserati per il Sud Europa, ha ricordato che l’essenza della casa di Modena è “spostare le persone che spostano il mondo”, sottolineando che la performance è la sostanza di Maserati e il lusso il suo aggettivo.

I modelli in esposizione

—  

L’apertura presenta l’intera gamma Maserati, che unisce tecnologia e prestigio stradale. Ecco alcuni modelli da non perdere:

ModelloDescrizione
GrecaleSUV compatto che fonde eleganza, dinamismo e innovazione.
GranTurismo / GranCabrioIcone del gran turismo italiano, coniugano raffinatezza e prestazioni.
MC Pura / MC Pura CieloSupercar dallo spirito più puro, spinte dal motore Nettuno V6, senza compromessi.
GT2 StradaleNuova espressione dell’anima sportiva di Maserati: derivata dalla versione da competizione, unisce tecnologia racing e prestigio stradale.

Passione viola e motori: un legame naturale

—  

Per chi ama la bellezza – che si tratti di un dribbling al Franchi o di un boato di motore – Car Village diventa un punto di incontro. L’apertura del nuovo showroom non è solo un evento commerciale, ma un invito alla comunità a vivere l’automobile come un’esperienza culturale e sensoriale. Car Village vi aspetta per mostrarvi da vicino il fascino e le prestazioni delle vetture Maserati, mentre Violanews continuerà a raccontare le emozioni del calcio e del territorio. Quando l’eccellenza sportiva incontra quella automobilistica, il risultato è un racconto che accende il cuore viola.

A proposito di Maserati

—  

Maserati produce automobili uniche e inconfondibili grazie a stile distintivo, soluzioni tecnologiche d’avanguardia e un carattere esclusivo. Presente in oltre 70 mercati nel mondo, la Casa del Tridente ridefinisce con ogni modello i canoni di prestazioni, comfort ed eleganza. Tutti i veicoli sono realizzati con materiali di altissima qualità e tecnologie d’eccellenza, e prodotti esclusivamente in Italia.

Leggi anche
Nocerino: “Juve? Non dovevo andarci, mi voleva la Fiorentina. Iachini un maestro”
Domani l’ultimo saluto a Paloscia: i funerali nella chiesa del Preziosissimo Sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA