Domani l’ultimo saluto a Paloscia: i funerali nella chiesa del Preziosissimo Sangue

L'Associazione Stampa Toscana e Ussi Toscana, d'intesa con la famiglia, informano che Raffaello Paloscia , decano dei giornalisti sportivi e mito del giornalismo, sarà esposto oggi, dalle 15 alle 19, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi , sede della presidenza della Regione Toscana. L'esposizione continuerà domattina, dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio, alle 15, i funerali nella chiesa del Preziosissimo Sangue , in via Boccherini 23, a Firenze.

Assostampa e Ussi Toscana apprezzano la sensibilità del presidente della Regione, Eugenio Giani, e della sua capo di gabinetto, Cristina Manetti, e li ringraziano per un gesto importante non solo per la categoria, ma anche verso i tifosi, fiorentini, toscani e di tutt'Italia, che hanno seguito, nei decenni, il prezioso lavoro di Paloscia.