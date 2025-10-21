L'allenatore del Rapid Vienna, Peter Stoger, parlando a Krone.at, ha commentato il momento che sta passando la sua squadra:
Rapid Vienna, parla l’allenatore: “Siamo in netto calo. Responsabilità mia”
Le parole dell'allenatore del Rapid Vienna, Peter Stoger, sulla situazione che sta passando la squadra dopo la sconfitta con il LASK
Siamo in netto calo, dobbiamo ammetterlo, ed è una mia responsabilità. Abbiamo sbagliato con il LASK, ma tutti i giocatori erano al minimo dal punto di vista delle energie. So che risolveremo il problema. Dobbiamo rispettare determinate aspettative, perché eravamo indicati come favoriti per la vittoria del campionato. Adesso è molto difficile uscirne. Dobbiamo un attimo tirare la corsa. Ho bisogno di ragazzi disposti a fare di tutto per vincere. Serve tanta energia.
