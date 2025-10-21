Rapid Vienna, parla l’allenatore: “Siamo in netto calo. Responsabilità mia”

Viola News
Le parole dell'allenatore del Rapid Vienna, Peter Stoger, sulla situazione che sta passando la squadra dopo la sconfitta con il LASK
L'allenatore del Rapid Vienna, Peter Stoger, parlando a Krone.at, ha commentato il momento che sta passando la sua squadra:

Siamo in netto calo, dobbiamo ammetterlo, ed è una mia responsabilità. Abbiamo sbagliato con il LASK, ma tutti i giocatori erano al minimo dal punto di vista delle energie. So che risolveremo il problema. Dobbiamo rispettare determinate aspettative, perché eravamo indicati come favoriti per la vittoria del campionato. Adesso è molto difficile uscirne. Dobbiamo un attimo tirare la corsa. Ho bisogno di ragazzi disposti a fare di tutto per vincere. Serve tanta energia.

