Designazione Rapid Vienna-Fiorentina: i viola ritrovano un fischietto israeliano

Ad arbitrare la sfida tra Rapid Vienna e Fiorentina, nella giornata di giovedì 23 Ottobre all' Allianz Stadion di Hutteldorf, Vienna, sarà l''israeliano Yigal Frid, che ha già diretto la Fiorentina precisamente un anno fa, giovedì 24 ottobre 2024 al Kybunpark di San Gallo. Curiosità: Frid ha arbitrato anche la finale di Supercoppa di Francia nel 2021, vittoria del Lille sul PSG per 1-0.

Gli assistenti saranno invece Rotislav Talis e Tuval Koltunoff. Il quarto uomo e il VAR sono rispettivamente Noel Odeh e Daniel Bar Natan, quest'ultimo affiancato da Eli Hacmon.