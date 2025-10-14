Sarapii (Polissya) ricorda: “I capelli di Kean? Una storia da raccontare”

Vi ricordate del difensore del Polissya, Sarapii, ha parlato della tirata di capelli a Kean. Ricordando l'episodio

In molti di voi si ricorderanno del Polissya, la squadra ucraina affrontata dalla Fiorentina nei play-off di Conference League. Nella gara giocata in Slovacchia c'è stato un episodio che ha fatto discutere, il rosso a Kean. L'attaccante viola ha reagito ad una tirata di capelli del difensore ucraino, Eduard Sarapii. Proprio Sarapii ha parlato al media locale Football.ua proprio della sfida ai viola:

"La Conference è un'esperienza importante per il nostro club. Abbiamo superato due turni in questa stagione, ma vogliamo sempre di più. Speriamo e lavoreremo per ottenere risultati ancora migliori nelle competizioni europee la prossima stagione. Ricordo di più Moise Kean che Dzeko, abbiamo un po' di storia e qualche dreadlock da ricordare"

Il ritorno a Sassuolo: "Sì, è stata una buona partita per la nostra squadra, la Fiorentina ha effettuato sostituzioni a fine partita ed è diventato più difficile per noi. Certo, perdere una partita quando si vince 2-0 è molto deludente, indipendentemente da chi sia l'avversario. Andrei a piedi a partite come quella contro la Fiorentina".