L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, è stato ospite al Festival dello Sport di Trento. Sul palco, tra i vari temi, è tornato a parlare della Conference League vinta lo scorso anno contro il Betis, avversario che eliminò la Fiorentina in semifinale. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Maresca sulla Conference: “Così ho convinto il Chelsea a far tutto per vincerla”
altri campionati
Maresca sulla Conference: “Così ho convinto il Chelsea a far tutto per vincerla”
Le parole del tecnico del Chelsea sulla Conference League vinta lo scorso anno
Era l’unica competizione che potevamo vincere: ho convinto i miei ragazzi sul fatto che fosse la più importante al mondo. E così abbiamo vinto due titoli in due mesi. Pellegrini (allenatore del Betis, ndr) è un mio padre professionale: mi ha insegnato tanto, prima della finale mi ha detto che sarebbe stato vinto con qualsiasi risultato e io ho detto lo stesso. Tengo tanto a lui, gli voglio bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA