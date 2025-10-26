Nocerino: “Juve? Non dovevo andarci, mi voleva la Fiorentina. Iachini un maestro”

L'ex centrocampista di Juventus e Milan, Antonio Nocerino, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha svelato un piccolo aneddoto sulla Fiorentina:
I miei maestri? Gasperini l’ho avuto a Crotone, con Ventura ho segnato il primo gol in A in una partita poi persa a tavolino. Ma chi mi ha cambiato la vita è stato Iachini a Piacenza, che mi spostò mezzala. Mi insegnò tutti i movimenti.
Neanche dovevo andarci, mi volevano Napoli, Udinese e Fiorentina, ma Ranieri mi disse di giocarmela. Vidi Buffon, Nedved, Del Piero e pensai: 'Ma io che ci faccio qui? Porto le borracce...'. Mi sentivo fuori luogo. Poi il Palermo: La piazza dove mi sono divertito di più: sarei rimasto a vita. Tre anni da Dio, tra grigliate, cene, scherzi e fenomeni: Miccoli, Pastore, Cavani, Ilicic. Dei soldi non mi importava. Nel 2010 Zamparini rifondò tutto e andai al Milan per 500mila euro. A ripensarci mi viene da ridere.
