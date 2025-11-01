Runjaic applaude Zaniolo: “Lavora duro, è un ragazzo speciale”

Kosta Runjaic ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese elogiando l'ex Fiorentina Zaniolo, andato in gol oggi contro l'Atalanta: "Zaniolo è un giocatore importante e un ragazzo speciale che lavora duro e sa che questa è un’occasione importante per lui per tornare ai suoi livelli".
