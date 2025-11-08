Un aneddoto che lascia a bocca aperta, quello raccontato da Alberto Pelagotti, ex portiere di Empoli e Palermo, durante un’intervista al podcast “Gli ingiocabili”. Ai tempi delle giovanili azzurre, infatti, la società toscana scartò un giovane portiere che oggi è considerato uno dei migliori al mondo: Jan Oblak, attuale numero uno dell’Atletico Madrid.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Quando l’Empoli scartò Oblak: l’aneddoto di Pelagotti
altre news
Quando l’Empoli scartò Oblak: l’aneddoto di Pelagotti
Il clamoroso retroscena che avrebbe visto in Toscana uno dei portieri più forti dell'ultimo decennio
Pelagotti ha ricordato così quel momento:“Quando avevo 15 anni, venne ad allenarsi con noi un portiere che non conoscevo. Appena lo vidi in campo ne rimasi impressionato: era un fenomeno. Nonostante fosse più basso di me, durante la partitella si dimostrò subito un calciatore sorprendente.”
Eppure, nonostante le qualità evidenti, quel giovane talento sloveno non fu trattenuto dall’Empoli. “Per me era una cosa inspiegabile. Continuavo a chiedermi che cosa non ci avessero visto in un portiere così forte. Quando chiesi, mi dissero che non era abbastanza alto per essere introdotto nel pacchetto dei portieri della rosa. Quel giocatore era Jan Oblak, e a distanza di anni si è visto cosa è diventato.”
© RIPRODUZIONE RISERVATA