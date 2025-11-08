Quando l’Empoli scartò Oblak: l’aneddoto di Pelagotti

Pelagotti ha ricordato così quel momento:“ Quando avevo 15 anni, venne ad allenarsi con noi un portiere che non conoscevo. Appena lo vidi in campo ne rimasi impressionato: era un fenomeno. Nonostante fosse più basso di me, durante la partitella si dimostrò subito un calciatore sorprendente. ”

Eppure, nonostante le qualità evidenti, quel giovane talento sloveno non fu trattenuto dall’Empoli. “Per me era una cosa inspiegabile. Continuavo a chiedermi che cosa non ci avessero visto in un portiere così forte. Quando chiesi, mi dissero che non era abbastanza alto per essere introdotto nel pacchetto dei portieri della rosa. Quel giocatore era Jan Oblak, e a distanza di anni si è visto cosa è diventato.”