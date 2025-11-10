Ramadani e il caso di evasione: coinvolti anche Chiesa e Vlahovic. La decisione

Il procuratore sportivo, Fali Ramadani , era stato accusato di evasione fiscale per circa 6 milioni di euro , ma nella giornata odierna, come scrive calcioefinanza.it, è stato assolto. Nella formula della sentenza, non sussiste il fatto a proposito dei contratti di acquisto e vendita, tra il 2018 e il 2022, di giocatori come Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Ivan Perisic, Ante Rebic, Kalidou Koulibaly e altri.

La situazione

I due pubblici ministeri, in aula, che già lo scorso settembre chiesero l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", ravvisando la mancanza di dolo, hanno sostenuto che il noto procuratore non avrebbe avuto la consapevolezza di questa presunta violazione delle norme. Stamani, invece, la giudice, che depositerà le sue motivazioni entro 70 giorni, ha condiviso la linea della difesa, rappresentata dagli avvocati. "Siamo soddisfatti per l'esito, in quanto sancisce che non è configurabile alcuna stabile organizzazione occulta", queste le loro parole. Ramadani, nel frattempo, ha chiuso il fronte amministrativo-tributario versando al Fisco più di 2,5 milioni di euro e aprendo una società in Italia.