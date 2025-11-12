Gattuso: “Moldavia? Di facile non c’è niente. Ecco chi gioca domani”

"Di facile non c'è nulla. Domani non sarà una passeggiata e ci sarà più di un cambio. Voglio vedere la crescita e le cose fatte bene. Scamacca? Partirà dall'inizio insieme a Raspadori. Sicuramente gli manca minutaggio al primo, ma vedremo noi per quanto ne avrà. Deve stare tranquillo e fare una partita seria. Come vivo l'attesa dei Mondiali? La mia testa, vi dico la verità, è alla partita di domani, non vado oltre. Mi serve vedere la crescita e come stanno bene insieme i giocatori. Questo raduno, secondo me, non è semplice, ma sto avendo buone risposte: devo dire grazie anche a Barella, Calafiori e Bastoni. Complimenti ai ragazzi per la professionalità e la voglia che stanno dimostrando".