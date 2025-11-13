Giovanni Lamioni smentisce tutte le voci sulla crisi del suo Gruppo

Ecco il comunicato del Presidente del Grosseto, secondo sponsor della Fiorentina

Redazione VN 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 10:03)

’US Grosseto 1912 e la Lamioni Holding, proprietaria del club, intendono chiarire in modo definitivo alcuni aspetti oggetto, negli ultimi giorni, di informazioni distorte e strumentali.

UN GRUPPO SOLIDO E STRUTTURATO

Lamioni Holding è un gruppo imprenditoriale forte, diversificato e con fondamentali economici straordinari.

È una realtà internazionale, con attività consolidate in Italia e all’estero, che continua a generare valore, occupazione e crescita.

Il gruppo ha chiuso il bilancio 2023 con un utile netto di 12 milioni di euro e il 2024 con un utile netto di 14 milioni, confermando la solidità patrimoniale e la redditività del modello industriale.

Anche il bilancio 2025 sarà in utile, a conferma di una gestione sana e trasparente.

MISURA VOLONTARIA E TEMPORANEA

La recente attivazione della CNC — misura volontaria e totalmente extragiudiziale, gestita dalla Camera di Commercio — su alcune società e non sulla totalità del gruppo, come erroneamente riportato (ben 6 società non hanno fatto domanda di CNC) è stata scelta esclusivamente per fronteggiare una fase circoscritta e temporanea di tensione di liquidità, come previsto dalla legge per imprese sane e strutturate.

È una procedura molto utilizzata da aziende di ogni settore e dimensione. Sorge dunque spontanea una domanda: perché la notizia viene riportata solo quando riguarda il Gruppo Lamioni?

PROSPETTIVE ECCELLENTI

Le prospettive del gruppo sono estremamente positive: nel 2025 è previsto un fatturato complessivo di 250 milioni di euro, che salirà a 500 milioni nel 2026, grazie ai progetti internazionali già avviati, in particolare in Arabia Saudita e in altri mercati strategici.

US GROSSETO 1912: UNA REALTÀ SOLIDA E AMBIZIOSA

Il Grosseto Calcio è una società solida e perfettamente in regola sotto ogni aspetto amministrativo, fiscale e federale. Alla luce di questo si può certamente dire che il presente del Grosseto calcio è solido ed il futuro ancor più luminoso.

TUTELA LEGALE GIÀ IN CORSO

Gli studi legali del gruppo hanno già depositato 34 querele per diffamazione e danno reputazionale, a tutela della verità, delle aziende e delle persone coinvolte.

INFINE

Chiunque diffonda o anche solo ipotizzi difficoltà economiche o gestionali per l’US Grosseto 1912 deve sapere che la società procederà con richieste di risarcimento danni per diffamazione e lesione dell’immagine.

L’US Grosseto 1912 prosegue il proprio percorso sportivo e gestionale con la consueta determinazione, sostenuto da una proprietà solida, da una struttura organizzata e da un progetto serio, ambizioso e trasparente, che guarda al futuro con fiducia e orgoglio.