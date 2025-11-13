VIOLA NEWS altre news Giovanni Lamioni smentisce tutte le voci sulla crisi del suo Gruppo

Ecco il comunicato del Presidente del Grosseto, secondo sponsor della Fiorentina
’US Grosseto 1912 e la Lamioni Holding, proprietaria del club, intendono chiarire in modo definitivo alcuni aspetti oggetto, negli ultimi giorni, di informazioni distorte e strumentali.

UN GRUPPO SOLIDO E STRUTTURATO

Lamioni Holding è un gruppo imprenditoriale forte, diversificato e con fondamentali economici straordinari.

È una realtà internazionale, con attività consolidate in Italia e all’estero, che continua a generare valore, occupazione e crescita.

Il gruppo ha chiuso il bilancio 2023 con un utile netto di 12 milioni di euro e il 2024 con un utile netto di 14 milioni, confermando la solidità patrimoniale e la redditività del modello industriale.

Anche il bilancio 2025 sarà in utile, a conferma di una gestione sana e trasparente.

MISURA VOLONTARIA E TEMPORANEA

La recente attivazione della CNC — misura volontaria e totalmente extragiudiziale, gestita dalla Camera di Commercio — su alcune società e non sulla totalità del gruppo, come erroneamente riportato (ben 6 società non hanno fatto domanda di CNC) è stata scelta esclusivamente per fronteggiare una fase circoscritta e temporanea di tensione di liquidità, come previsto dalla legge per imprese sane e strutturate.

È una procedura molto utilizzata da aziende di ogni settore e dimensione. Sorge dunque spontanea una domanda: perché la notizia viene riportata solo quando riguarda il Gruppo Lamioni?

PROSPETTIVE ECCELLENTI

Le prospettive del gruppo sono estremamente positive: nel 2025 è previsto un fatturato complessivo di 250 milioni di euro, che salirà a 500 milioni nel 2026, grazie ai progetti internazionali già avviati, in particolare in Arabia Saudita e in altri mercati strategici.

US GROSSETO 1912: UNA REALTÀ SOLIDA E AMBIZIOSA

Il Grosseto Calcio è una società solida e perfettamente in regola sotto ogni aspetto amministrativo, fiscale e federale. Alla luce di questo si può certamente dire che il presente del Grosseto calcio è solido ed il futuro ancor più luminoso.

TUTELA LEGALE GIÀ IN CORSO

Gli studi legali del gruppo hanno già depositato 34 querele per diffamazione e danno reputazionale, a tutela della verità, delle aziende e delle persone coinvolte.

INFINE

Chiunque diffonda o anche solo ipotizzi difficoltà economiche o gestionali per l’US Grosseto 1912 deve sapere che la società procederà con richieste di risarcimento danni per diffamazione e lesione dell’immagine.

L’US Grosseto 1912 prosegue il proprio percorso sportivo e gestionale con la consueta determinazione, sostenuto da una proprietà solida, da una struttura organizzata e da un progetto serio, ambizioso e trasparente, che guarda al futuro con fiducia e orgoglio.

