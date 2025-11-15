Ristoratore insulta clienti: è il fratello di Pazzini. Cosa è successo

La Nazione riporta una disavventura legata al fratello dell'ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini. La vicenda, addirittura, ha varcato i confini toscani, approdando nelle tv di Taiwan. Patrizio Pazzini, infatti, si è dovuto scusare, con un video in cui parla direttamente al popolo taiwanese, dopo aver pubblicato in precedenza un filmato dove insulta un gruppo di turisti, colpevoli a suo dire di aver ordinato solo 5 pizze in sedici persone nella sua pizzeria. Queste le parole nel video-scuse del proprietario del locale: "Non volevo insultare, noi italiani siamo un popolo scherzoso. Ho fatto viaggi in Oriente, in Cina, posti bellissimi con gente stupenda".