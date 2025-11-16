La vendetta di Gutsulyak, l’ucraino del Polissya che ha eliminato l’Islanda di Gud

Lo strano intreccio tra Gudmundsson e Gutsulyak: quando il destino scrive strane pagine di storia

Redazione VN 16 novembre - 21:16

L'Islanda di Albert Gudmundsson si giocava un posto ai prossimi play-off per i Mondiali nell’ultima gara del girone, affrontando l’Ucraina con calcio d’inizio alle 18:00. Il numero 10 viola, brillante nelle scorse uscite con la Nazionale, questa volta non è bastato: l’Ucraina ha vinto 2-0 grazie alle reti negli ultimi dieci minuti di Zubkov e Gutsulyak, conquistando così il secondo posto nel girone e negando all’Islanda l’accesso ai play-off. Una delusione cocente per Gudmundsson e i suoi compagni.

Ma chi è l’uomo del momento in casa ucraina? Oleksij Gutsulyak è l'attaccante del Polissya, la stessa squadra che la Fiorentina aveva affrontato nei preliminari di Conference League. Mancino naturale, Gutsulyak è un giocatore versatile: può giocare come ala sinistra o destra, punta centrale e, se necessario, come esterno di centrocampo su entrambe le fasce. In passato è stato impiegato anche come terzino sinistro.

Abile con entrambi i piedi, dotato di buon posizionamento e capace di calci potenti e precisi, Gutsulyak ha lasciato il segno proprio nella sfida decisiva contro l’Islanda. Entrato al 77’, prima serve l’assist per l’1-0 a Zubkov, poi chiude la partita segnando al 93’, regalando all’Ucraina il passaggio quasi insperato (serviva solo la vittoria) ai play-off. Lo stesso Gutsulyak era stato protagonista silente in entrambe le sfide contro la Fiorentina di agosto, titolare in entrambe le occasioni, ma mai decisivo. E' la sua vendetta? In qualche modo sì. Gudmundsson segnò lo 0-3 nella sfida di andata lo scorso 21 agosto, indirizzando con forza (nonostante il risultato funambolico del ritorno) il suo Polissya verso l'eliminazione. Oggi, le sorti si sono ribaltate e Albert, da possibile eroe nazionale, si rassegna alla tristezza di una qualificazione mancata per questione di minuti.