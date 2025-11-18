Fiorentina-Juventus, CorFio: “Procede a rilento la vendita dei biglietti”

Sono stati acquistati finora circa 4.000 tagliandi

Redazione VN 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 07:26)

La vendita dei biglietti per Fiorentina–Juventus procede lentamente: a fronte dei 13.478 abbonati, sono stati acquistati finora circa 4.000 tagliandi, con la Curva Ferrovia quasi esaurita per via dell’elevato numero di abbonati e della capienza ridotta del Franchi (22.500 posti). A differenza dello scorso anno, quando a dieci giorni dalla sfida lo stadio era già pieno, questa volta restano molti posti disponibili, soprattutto nei settori più costosi.

Il rallentamento è legato anche alla difficile situazione di classifica della Fiorentina, ultima con soli cinque punti e ancora senza vittorie. La mancanza di entusiasmo si scontra con i prezzi elevati della “gara di prima fascia”, che vanno dai 37 euro della Ferrovia ai 334 della Tribuna VIP. Nonostante ciò, i dati complessivi stagionali sono in linea con quelli dell’anno precedente: media di 20.182 spettatori, con picchi contro il Napoli e minimi contro il Lecce.

Nel frattempo, giovedì una delegazione del Comune di Firenze, dei progettisti di Arup e dei rappresentanti della Fiorentina sarà a Nyon, nella sede UEFA, per illustrare lo stato dei lavori del Franchi e i servizi previsti qualora Firenze venisse scelta tra le sedi di Euro 2032. L’incontro non includerà però la presentazione del cronoprogramma definitivo, poiché alla UEFA interessa soprattutto la data di completamento dei lavori, fissata al 2029, mentre la documentazione ufficiale della candidatura sarà consegnata entro giugno 2026. Lo scrive il Corriere Fiorentino.