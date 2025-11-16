CorFio: “Fortini, numeri in continua crescita. E con Vanoli più spazio a Parisi”

Il Corriere Fiorentino sulla questione fasce

Dodò e Gosens stanno vivendo un periodo complicato che ha aperto la strada alla concorrenza interna. Tra le alternative che avanzano c’è soprattutto Fortini, classe 2006 e jolly capace di agire su entrambe le fasce. Il giovane esterno ha già totalizzato 373 minuti tra campionato ed Europa nelle ultime sei gare, impreziositi dall’assist per Džeko in Conference, mostrando freschezza, personalità e numeri in crescita rispetto alla già ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia.

Un altro segnale di scossa è arrivato a Genova, dove Vanoli ha rilanciato Parisi dopo un inizio di stagione quasi invisibile: appena 36 minuti nelle prime dieci giornate, ai quali si sono aggiunti 25 nell’ultimo turno. L’ex Empoli ha dunque iniziato a ritagliarsi nuovamente spazio in un reparto che, oltre alle difficoltà tecniche, deve fare i conti con l’assenza prolungata di Lamptey, fermo da fine settembre per l’operazione al crociato.

Per Vanoli, la missione è chiara: ritrovare la miglior versione di Gosens e Dodò, accompagnare con cura la crescita di Fortini e ridare fiducia a Parisi. Solo così la Fiorentina potrà trasformare gli interrogativi accumulati in queste settimane nei punti fondamentali per risalire la classifica e ridare equilibrio alla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.