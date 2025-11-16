Nazione: “Ranieri rispettato e ascoltato. E Vanoli avrebbe voluto fare una cosa”

Nazione sulla fascia di Luca Ranieri

Redazione VN 16 novembre - 06:22

La fascia di capitano della Fiorentina, un tempo simbolo di prestigio e identità, oggi sembra essere diventata un fardello pesante, e a portarlo è Luca Ranieri. Cresciuto nel vivaio viola e profondamente legato ai colori del club, il difensore sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. Le pressioni della piazza e i risultati deludenti, culminati nel cambio di allenatore, lo hanno trascinato in una serie di errori che hanno trovato il loro emblema nella gara di Genova, dove sbavature, un’ammonizione pesante e la successiva sostituzione hanno alimentato le critiche di una parte del tifo.

Dentro lo spogliatoio, però, la percezione è ben diversa: Ranieri mantiene credibilità e rispetto, e le sue doti di leadership sono riconosciute dai compagni. La società è consapevole della delicatezza della situazione e avrebbe voluto già chiarire, attraverso le parole di Paolo Vanoli, la posizione dell’allenatore sul suo capitano dopo quanto accaduto a Marassi. Il tema, rimasto in sospeso per mancanza di tempo, sarà probabilmente affrontato nella prossima occasione pubblica, perché la gestione della figura del capitano non può restare indefinita.

Il caso Ranieri si inserisce in una serie più ampia: anche i suoi predecessori, Pezzella e Biraghi, inizialmente indicati come eredi dell’indimenticato Astori, finirono per essere travolti dalle critiche fino a lasciare Firenze. Lontani sembrano i tempi di capitani come Batistuta, Rui Costa, Dainelli o Pasqual, quando la fascia era un onore incontestabile. Oggi, al contrario, sembra essersi trasformata in un peso difficile da sostenere, riflesso di una squadra ancora in cerca di stabilità e certezze. Lo scrive la Nazione.