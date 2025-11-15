Con Vanoli cambio registro: silenzio social per fare ombra sul caso Dodo

Viola News
Il particolare caso riguardante la gestione dei social della Fiorentina dopo l'arrivo di Vanoli. Il racconto del Corriere dello Sport
Con l’arrivo di Vanoli, è cambiata anche la comunicazione esterna della Fiorentina: nessun post o video dagli allenamenti, un "silenzio social" per proteggere la squadra. L’ex Torino, come spiegato in conferenza stampa, vuole evitare polemiche e controllare le dinamiche social, come il like di Pongracic alla notizia dell’esonero di Pioli o ilcaso Dodo, che aveva tolto il follow al club. Un controllo necessario in un ambiente già sotto pressione per risultati e prestazioni

