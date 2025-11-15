Con Vanoli cambio registro: silenzio social per fare ombra sul caso Dodo

Con l’arrivo di Vanoli, è cambiata anche la comunicazione esterna della Fiorentina: nessun post o video dagli allenamenti, un "silenzio social" per proteggere la squadra. L’ex Torino, come spiegato in conferenza stampa, vuole evitare polemiche e controllare le dinamiche social, come il like di Pongracic alla notizia dell’esonero di Pioli o ilcaso Dodo, che aveva tolto il follow al club. Un controllo necessario in un ambiente già sotto pressione per risultati e prestazioni