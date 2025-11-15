Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Malesani: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze. Italiano tra i migliori in Europa”

Tuttosport

Malesani: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze. Italiano tra i migliori in Europa”

Malesani: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze. Italiano tra i migliori in Europa” - immagine 1
"Fa male vedere la Fiorentina in fondo alla classifica. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Vanoli è onesto e diretto"
Redazione VN

Alberto Malesani, allenatore che in carriera è passato con grandi successi anche da Firenze, si è concesso ai taccuini di Tuttosport. Il tecnico veronese ha parlato in particolare di alcuni suoi allievi, avuti come giocatori e poi divenuti a loro volta allenatori:

Vanoli? Può essere l’uomo giusto per tirarla fuori da questa situazione. È onesto e diretto: doti che sono convinto lo aiuteranno. Ha lavorato per anni al fianco di Antonio Conte, dal quale ha appreso la mentalità vincente e il saper trarre il massimo dai giocatori. Fa male vedere la Fiorentina in fondo alla classifica. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli. Stefano è un grande allenatore, ma mancava qualcosa a livello emotivo a questa squadra e hanno cercato una svolta. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Non c’è più chi fa da paravento e dovranno assumersi le responsabilità. Italiano? È diventato uno dei migliori allenatori d’Europa. Fa il calcio più spettacolare della Serie A. Da quando allena, non ha sbagliato un colpo. Mi rivedo un po’ in lui.

Leggi anche
Gattuso spera in Kean “tirato a lucido” per i playoff: gol e giocate dal nulla
Comuzzo, le valutazioni dei quotidiani: ancora sbavature e incertezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA