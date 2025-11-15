Malesani: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze. Italiano tra i migliori in Europa”

"Fa male vedere la Fiorentina in fondo alla classifica. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Vanoli è onesto e diretto"

Alberto Malesani, allenatore che in carriera è passato con grandi successi anche da Firenze, si è concesso ai taccuini di Tuttosport. Il tecnico veronese ha parlato in particolare di alcuni suoi allievi, avuti come giocatori e poi divenuti a loro volta allenatori: