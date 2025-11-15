Alberto Malesani, allenatore che in carriera è passato con grandi successi anche da Firenze, si è concesso ai taccuini di Tuttosport. Il tecnico veronese ha parlato in particolare di alcuni suoi allievi, avuti come giocatori e poi divenuti a loro volta allenatori:
Tuttosport
Malesani: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze. Italiano tra i migliori in Europa”
"Fa male vedere la Fiorentina in fondo alla classifica. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Vanoli è onesto e diretto"
Vanoli? Può essere l’uomo giusto per tirarla fuori da questa situazione. È onesto e diretto: doti che sono convinto lo aiuteranno. Ha lavorato per anni al fianco di Antonio Conte, dal quale ha appreso la mentalità vincente e il saper trarre il massimo dai giocatori. Fa male vedere la Fiorentina in fondo alla classifica. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli. Stefano è un grande allenatore, ma mancava qualcosa a livello emotivo a questa squadra e hanno cercato una svolta. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Non c’è più chi fa da paravento e dovranno assumersi le responsabilità. Italiano? È diventato uno dei migliori allenatori d’Europa. Fa il calcio più spettacolare della Serie A. Da quando allena, non ha sbagliato un colpo. Mi rivedo un po’ in lui.
