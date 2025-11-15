Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Malesani racconta: “Arrivai a Firenze e stavano vendendo Batistuta. Mi imposi”

Tuttosport

Malesani racconta: “Arrivai a Firenze e stavano vendendo Batistuta. Mi imposi”

Batistuta
L'aneddoto svelato dall'ex allenatore a Tuttosport
Redazione VN

Alberto Malesani, ex allenatore tra le altre di Parma e Fiorentina, nella sua intervista a Tuttosport ha parlato anche di qualche aneddoto, raccontandone uno a tinte viola:

Cecchi Gori nel 1997 stava vendendo Batistuta. Avevo appena firmato per la Fiorentina e convinsi Vittorio a non cederlo. Ero andato apposta a Firenze per allenare Bati e sarebbe stata una beffa perderlo. Altre panchine? Assolutamente no. Ho smesso da anni. Non ho rimpianti. Nel 2002 c’erano stati dei contatti ed erano interessati a me. Cosa faccio oggi? La vita da pensionato. Vado in bicicletta, ho iniziato a fare golf e gioco a carte con i vecchi amici per tenere la mente sveglia.

Leggi anche
Malesani: “Vanoli l’uomo giusto per Firenze. Italiano tra i migliori in Europa”
Gattuso spera in Kean “tirato a lucido” per i playoff: gol e giocate dal nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA