Malesani racconta: “Arrivai a Firenze e stavano vendendo Batistuta. Mi imposi”

Cecchi Gori nel 1997 stava vendendo Batistuta. Avevo appena firmato per la Fiorentina e convinsi Vittorio a non cederlo. Ero andato apposta a Firenze per allenare Bati e sarebbe stata una beffa perderlo. Altre panchine? Assolutamente no. Ho smesso da anni. Non ho rimpianti. Nel 2002 c’erano stati dei contatti ed erano interessati a me. Cosa faccio oggi? La vita da pensionato. Vado in bicicletta, ho iniziato a fare golf e gioco a carte con i vecchi amici per tenere la mente sveglia.