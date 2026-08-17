Le ultime due settimane di mercato serviranno alla Fiorentina anche per definire le numerose situazioni in uscita. La linea di Fabio Paratici è chiara: nessuno partirà senza un’offerta ritenuta adeguata. Il Como continua a seguire Moise Kean, ma deve ancora presentare una proposta ufficiale, mentre Nicolò Fagioli resta sacrificabile soltanto davanti a circa 30 milioni. Per Dodò la valutazione si aggira sui 15 milioni, altrimenti si procederà verso il rinnovo, mentre per Fortini, che non sembra intenzionato a prolungare il contratto, la richiesta è di 10 milioni.

Attenzione soprattutto alla difesa, dove tra i giocatori che potrebbero lasciare Firenze c’è anche Marin Pongracic. Il centrale croato, dunque, non è considerato incedibile e la sua posizione potrebbe diventare una delle situazioni da seguire nella parte conclusiva del mercato, soprattutto in presenza di una proposta ritenuta congrua dalla Fiorentina. A centrocampo, invece, il sacrificabile è Fabbian, mentre Brescianini ha convinto Grosso e la società ed è destinato a rimanere, così come Gudmundsson.

Nel frattempo Franco Mastantuono continua a conquistare i tifosi anche fuori dal campo. Durante i due giorni liberi concessi da Grosso, l’argentino è stato in Versilia, dove ha giocato a pallone sulla spiaggia con alcuni ragazzi e si è concesso con grande disponibilità a foto e selfie. Un video di un suo tiro di sinistro verso il mare è diventato rapidamente virale, aumentando ulteriormente l’entusiasmo intorno al giovane talento viola. Lo scrive Repubblica.