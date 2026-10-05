Sei partite in un mese per capire quale sfumatura prenderà il futuro della Fiorentina: tenue, con un campionato di transizione; cupa, con un’altra stagione di sofferenza; oppure rosea, con l’obiettivo Europa sullo sfondo. Dopo il cambio in panchina da Grosso a Vanoli, le prossime settimane saranno un primo banco di prova per capire dove può arrivare la squadra.

Archiviata anche l’ultima settimana della sosta dedicate alle Nazionali, è tempo di ripartire. Vanoli ritroverà progressivamente tutti i giocatori impegnati con le rispettive selezioni e inizierà a preparare la sfida di sabato alle 15 a Marassi contro il Genoa. Una partita che può già avere un peso importante sulla classifica viola, condizionata dalle tre sconfitte nelle prime tre giornate.

Dopo Genova, il calendario non concede tregua. Il 18 ottobre la Fiorentina affronterà il Como al Franchi, mentre il 25 ottobre sarà di scena a San Siro contro l’Inter. Quattro giorni più tardi, il 29 ottobre, appuntamento al Franchi contro l’Atalanta di Sarri. Il 2 novembre sarà poi la volta del Sassuolo a Reggio Emilia, prima della chiusura del ciclo con la Juventus, l’8 novembre al Franchi.

Sei partite, dunque, con Como, Inter, Atalanta e Juventus concentrate in poche settimane. Un calendario che permetterà di misurare le ambizioni della Fiorentina e il lavoro di Vanoli.

Il tecnico ha sfruttato la sosta per lavorare soprattutto sull’intensità e sulla condizione atletica, cercando di costruire una sorta di mini-preparazione. L’obiettivo è arrivare al nuovo ciclo con una squadra in grado di sostenere ritmi più alti e valorizzare al meglio una rosa che Vanoli considera di qualità.

Anche sul piano tattico sono attese novità. La ripartenza dovrebbe avvenire con il 4-3-3, già visto contro Venezia e Napoli, mentre nel lungo periodo l’idea è quella di passare al 4-2-3-1, con il doppio play Fagioli-Oulai e il ballottaggio tra Atta e Goncalves sulla trequarti. In difesa, a sinistra Viery parte davanti a Valdepenas.

Un mese, sei partite e diversi scontri diretti: il primo vero test per capire che Fiorentina sarà riuscito a costruire Vanoli.