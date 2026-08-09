La Fiorentina vorrebbe portare un altro esterno alla corte di Grosso, poi si completerà il mercato con le cessioni

Redazione VN

Il mercato della Fiorentina è arrivato a un buon punto, ma non è finito. Anche perché Paratici ha ancora qualcosa da fare: al netto della questione Piccoli ed eventuale sostituto, secondo Repubblica il DS potrebbe ancora agire sugli esterni. Almeno un altro colpo sulle fasce è possibile, segno che nonostante i tanti ingressi i viola restano vigili.

Spazio alle cessioni

Poi, a cascata, sarà la volta delle cessioni: è necessario ora sfoltire la rosa a disposizione di Grosso per dare al tecnico l'organico definitivo ma allo stesso tempo recuperare anche un po' di soldi.
Fabio Paratici

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