Il mercato della Fiorentina è arrivato a un buon punto, ma non è finito. Anche perché Paratici ha ancora qualcosa da fare: al netto della questione Piccoli ed eventuale sostituto, secondo Repubblica il DS potrebbe ancora agire sugli esterni. Almeno un altro colpo sulle fasce è possibile, segno che nonostante i tanti ingressi i viola restano vigili.

Spazio alle cessioni

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Poi, a cascata, sarà la volta delle cessioni: è necessario ora sfoltire la rosa a disposizione di Grosso per dare al tecnico l'organico definitivo ma allo stesso tempo recuperare anche un po' di soldi.