Kean e Pellegrino, convivenza possibile. L'attaccante del Parma ha le giuste caratteristiche.
Mateo Pellegrino è quel che serve alla rosa della Fiorentina. Un inciso importante, visto che l'attaccante del Parma ha accettato con entusiasmo di sposare la causa viola e soprattutto avrà il compito di integrarsi al meglio con Kean. L'argentino ha infatti caratteristiche opposte rispetto alla punta della Nazionale e conferisce quella capacità di dare profondità alla manovra: abile negli ultimi sedici metri, ottimo colpitore di testa, strutturato.
Tandem perfettoL'anno scorso a Parma ha segnato 9 reti in 37 gare (giocando con grande continuità) e realizzando sempre contro squadre come Torino, Sassuolo, Verona e Lecce, formazioni che permettevano al Parma di attaccare e non soltanto di difendersi. Un giocatore che quindi aggiunge una caratteristica in più, che può fare in modo di integrarsi e aiutare la fase offensiva. Kean-Pellegrino, ne sentiremo parlare.
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