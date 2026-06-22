La settimana che si apre oggi rappresenta un passaggio fondamentale per la Fiorentina, pronta a entrare nella fase più concreta della propria estate. È il momento in cui inizieranno a muoversi le prime pedine di mercato, sia in entrata che in uscita, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva.
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Repubblica: “Paratici ricostruisce la Fiorentina. Si entra nella fase tre”
La settimana che si apre oggi rappresenta un passaggio fondamentale per la Fiorentina, pronta a entrare nella fase più concreta della propria estate
Dopo l’ufficializzazione di Fabio Grosso, che ha dato il via al nuovo ciclo tecnico, e dopo il viaggio negli Stati Uniti insieme ad Alessandro Ferrari per confrontarsi con la proprietà e definire le linee guida del progetto futuro, Fabio Paratici ha già illustrato alla città le strategie per la prossima stagione.
Adesso si passa ai fatti. La dirigenza viola è pronta ad aprire una sessione di mercato che potrebbe modificare in maniera significativa l’organico reduce dal quindicesimo posto dell’ultimo campionato. Nei prossimi giorni sono attesi i primi movimenti concreti, destinati a dare forma alla nuova Fiorentina. Lo scrive Repubblica.
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