Repubblica: “Paratici ricostruisce la Fiorentina. Si entra nella fase tre”

La settimana che si apre oggi rappresenta un passaggio fondamentale per la Fiorentina, pronta a entrare nella fase più concreta della propria estate. È il momento in cui inizieranno a muoversi le prime pedine di mercato, sia in entrata che in uscita, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva.

Dopo l’ufficializzazione di Fabio Grosso, che ha dato il via al nuovo ciclo tecnico, e dopo il viaggio negli Stati Uniti insieme ad Alessandro Ferrari per confrontarsi con la proprietà e definire le linee guida del progetto futuro, Fabio Paratici ha già illustrato alla città le strategie per la prossima stagione.