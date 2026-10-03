Mancano ancora tre mesi al mercato di gennaio, ma la Fiorentina un occhio lo dà già. Fabio Paratici non perde tempo e anche durante la maxi sosta sta comunque pensando ai correttivi per la squadra appena affidata a Vanoli. Dopo il corposo mercato estivo, il dirigente ora pensa a completare l'opera, anche perché - scrive Repubblica - ha già le idee chiare su dove intervenire.

Il punto

Dall'estate sono rimaste da coprire le caselle del terzino sinistro e del mediano, proprio la richiesta non soddisfatta di Grosso. Sul primo tassello, Vanoli sembra voler dare fiducia a Viery congelando l'inserimento di Valdepenas. Poi bisognerà capire come andrà il rientro di Parisi, che è in linea con la tabella di marcia: se tutto andrà al meglio il tecnico potrebbe anche avere il reparto coperto. E la stima per il giocatore è nota.

E poi il centrocampo: se dovesse proseguire con il 4-3-3 mancherebbe un altro mediano per il gioco delle coppie (sono in cinque per tre posti), mentre se si decidesse per il 4-2-3-1 con Atta sulla trequarti il reparto sarebbe completo (Oulai, Fagioli, Ndour, Brescianini). Viste però le caratteristiche di questi ultimi due, potrebbe arrivare comunque un'operazione di esperienza in entrata.