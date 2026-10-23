Vanoli potrebbe scegliere l'ivoriano in mezzo al campo

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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Christ Inao Oulai potrebbe essere la sorpresa della Fiorentina domenica a San Siro contro l’Inter. Il centrocampista ivoriano classe 2006 cerca il riscatto dopo il primo tempo deludente giocato da trequartista a Genova, in una posizione poco adatta alle sue caratteristiche, e i novanta minuti in panchina contro il Como. Il suo potenziale resta ancora inespresso, a fronte delle aspettative generate da un investimento estivo superiore ai 30 milioni.

Vanoli lo ha provato nel centrocampo a tre insieme a Fagioli e Ndour, in ballottaggio con Brescianini. La decisione arriverà tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani: contro l’Inter, indicata come la squadra più forte del campionato, la priorità sarà trovare equilibrio e correggere una fase difensiva da 17 gol subiti in sette giornate. Fisicità e capacità di contrasto di Oulai potrebbero essere utili, offrendo anche una verifica del suo valore contro un avversario di alto livello.

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Il tecnico ha spiegato che il giovane deve ancora assimilare la tattica del calcio italiano: tende ad aggredire in avanti, ma fatica a ripiegare. Il paragone con Kanté riguarda le sue caratteristiche, pur con la differenza che il francese sapeva interpretare entrambe le fasi. Vanoli resta convinto delle qualità di Oulai e della sua possibilità di emergere lavorando con calma, ma ha motivato l’esclusione contro il Como con la necessità immediata di dare equilibrio alla squadra. Lo scrive Repubblica Firenze.

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