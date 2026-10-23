Christ Inao Oulai potrebbe essere la sorpresa della Fiorentina domenica a San Siro contro l’Inter. Il centrocampista ivoriano classe 2006 cerca il riscatto dopo il primo tempo deludente giocato da trequartista a Genova, in una posizione poco adatta alle sue caratteristiche, e i novanta minuti in panchina contro il Como. Il suo potenziale resta ancora inespresso, a fronte delle aspettative generate da un investimento estivo superiore ai 30 milioni.

Vanoli lo ha provato nel centrocampo a tre insieme a Fagioli e Ndour, in ballottaggio con Brescianini. La decisione arriverà tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani: contro l’Inter, indicata come la squadra più forte del campionato, la priorità sarà trovare equilibrio e correggere una fase difensiva da 17 gol subiti in sette giornate. Fisicità e capacità di contrasto di Oulai potrebbero essere utili, offrendo anche una verifica del suo valore contro un avversario di alto livello.

Il tecnico ha spiegato che il giovane deve ancora assimilare la tattica del calcio italiano: tende ad aggredire in avanti, ma fatica a ripiegare. Il paragone con Kanté riguarda le sue caratteristiche, pur con la differenza che il francese sapeva interpretare entrambe le fasi. Vanoli resta convinto delle qualità di Oulai e della sua possibilità di emergere lavorando con calma, ma ha motivato l’esclusione contro il Como con la necessità immediata di dare equilibrio alla squadra. Lo scrive Repubblica Firenze.