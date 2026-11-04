La Fiorentina riparte dal 4-2 di Reggio Emilia, una vittoria costruita nella ripresa grazie alla qualità di due giocatori fin qui poco impiegati da Vanoli. Oulai e Pedro Gonçalves hanno cambiato la partita dalla panchina, come mostra l’azione del 3-2. L’ivoriano ha superato la prima linea di pressione con un dribbling e ha avviato la ripartenza, mentre il portoghese, al primo pallone toccato, ha servito a Mastantuono l’assist per il sinistro vincente.

Arrivato in estate dopo una lunga trattativa con il Trabzonspor, Oulai ha faticato a trovare spazio. Vanoli, che lo ha accostato a Kanté, ha elogiato i suoi ingressi contro Atalanta e Sassuolo, sottolineando il valore della concorrenza e la necessità di continuare a lavorare per mettersi a disposizione della squadra. In entrambe le gare l’ivoriano è subentrato a Fagioli e ha dato più ritmo alla manovra. Da regista ha offerto buone prove, mentre nel primo tempo di Genova aveva faticato da trequartista, in un ruolo poco adatto alle sue caratteristiche.

Finora Vanoli ha utilizzato Oulai come alternativa a Fagioli, uno dei suoi titolari più fedeli. L’ipotesi è farli giocare insieme, con l’ivoriano davanti alla difesa e Fagioli qualche metro più avanti. In una fase in cui Nicolò fatica a incidere, questa disposizione potrebbe alleggerirne i compiti in costruzione e dare più ritmo e qualità al centrocampo viola. Lo scrive Repubblica Firenze.