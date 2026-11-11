Oulai ha fornito una grande prova in campo contro la Juventus, dando a Vanoli un segnale chiaro su quanto possa puntare su di lui.
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Inao Oulai da applausi. Nei 65' in cui è rimasto in campo contro la Juventus, il centrocampista viola ha ricevuto grandi elogi dal pubblico e al momento dell'uscita dal campo ha ringraziato, consapevole della sua grande prestazione. Una performance cercata e voluta, dopo un inizio di campionato spesso in panchina.
Che numeriLa sosta per le nazionali - spiega Repubblica - ha dato un segnale forte per il giocatore, che nel 4-2-3-1 ha trovato il 100% di precisione nei passaggi (28 su 28), così come nei lanci lunghi con 42 palloni toccati in totale. E poi: due contrasti vinti su tre, recuperi e chiusure determinanti e pure tre falli subiti. L'ex Trabzonspor è definitivamente sbocciato, dopo un fisiologico adattamento all'Italia e allenamenti spesso supplementari. Il risultato è stato sotto gli occhi di tutti. Ora per lui c'è la Coppa d'Africa da conquistare con la Costa d'Avorio, da mercoledì sarà di nuovo a disposizione al Viola Park e verso il Monza potrà mettere in grande difficoltà Vanoli nelle sue scelte. Il ballottaggio con Fagioli resta e la società ci punta, tanto che per la Fiorentina vale già 60 milioni.
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